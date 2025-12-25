Роскомнадзор: работа Twitch не ограничивается

В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу стриминговой платформы Twitch. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства в ответ на вопрос о работе сервиса.

Ранее о проблемах с доступом к Twitch сообщил стример Drakeoffc (Денис Коломиец) во время прямой трансляции на платформе, передает издание «Кибер». По словам господина Коломица, в поддержке интернет-провайдера ему сказали, что от Роскомнадзора пришел запрос на блокировку Twitch. Стример предположил, что проблемы с доступом к платформе могли быть обусловлены случайностями. Либо же, высказал мнение Drakeoffc, ведомство тестирует блокировку сервиса на локальных интернет-провайдерах.