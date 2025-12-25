Путин призвал расширить возможности бюджетного образования

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно расширять возможности получения бюджетного образования в университетах. При этом президент не поддержал полную отмену платной формы обучения для инженерных специальностей.

«Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе»,— сказал господин Путин на заседании Государственного совета (цитата по ТАСС). Отвечая на предложение председателя ЛДПР Леонида Слуцкого о полной отмене образования на контрактной основе для инженерных специальностей, президент заявил, что из-за этого у абитуриентов сократятся возможности поступления.

Президент напомнил, что у студентов есть возможность перейти с платного обучения на бюджет, если учащийся демонстрирует хорошие результаты.