Сезон смывает слякотью

Склоны стоят без снега, а горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья несут убытки. Так, например, в администрации комплекса «Лисья гора» “Ъ FM” рассказали, что из пяти трасс у них запустились лишь две. Похожая ситуация и на других курортах столичного региона. На некоторых из них из-за частых перепадов температуры и дождя количество работающих трасс постоянно меняется.

Впрочем, ситуацию отчасти спасают снежные пушки, рассказал генеральный директор комплекса «Лата Трэк» Адам Эльдарханов: «Мы зависим от отрицательной температуры, не от снега. Везде работают снегогенераторы, так называемые снежные пушки. У нас открыты инструкторские и основной склоны. Снежные пушки работают от -2 градусов, но производительность у них, соответственно, в таких условиях довольно низкая. Оптимальная температура — это -8. Погодные условия после открытия влияют только на посещаемость, то есть когда на улице ненастье, дождь, гости не приходят. Им кажется, что раз асфальт виден, значит, и в горнолыжном комплексе ничего нет. При этом на таких объектах запас снега может быть метра 3-4. В прошлом сезоне мы открылись в декабре, нам погода позволила это сделать, а закрылись в апреле».

По сравнению с более снежными зимами посещаемость трасс в этом сезоне снизилась минимум на 40%, заметил сооснователь и коммерческий директор сети спортивных магазинов «Кант» Даниил Виноградов: «Снега нет, число желающих кататься уменьшилось. Мы воспользовались первыми днями мороза, которые были две недели назад, и запустили учебные склоны и два склона для общего катания. Но было бы преувеличением сказать, что у нас был аншлаг. Мы считали, что зима прошлого года была черной полосой и такое вряд ли повторится. А теперь выясняется, что тот сезон — это еще не она. Тогда его начало было не таким плохим: мы в ноябре запустили первые склоны. Потом начались слякоть, оттепель. А сейчас уже скоро Новый год, а ни снега, ни мороза практически нет. Мы не опускаем руки, продолжаем работать и считаем, что все равно интерес у катающихся не пропадет. Правда, для бизнеса это очень разорительно, потому что, конечно, все службы работают, все необходимые действия происходят, а доходов-то нет. И обучение, и свободное катание у нас упали более чем на 40%. Мы в итоге запустились 15 декабря. Когда такое было?»

Впрочем, синоптики дают обнадеживающий для лыжников и сноубордистов прогноз. В ближайшие дни в столице ожидаются осадки —снежный покров вырастет до 5 см.

Андрей Дубков