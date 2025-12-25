Песков заявил о конструктивности встречи Путина с представителями бизнеса

На встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса состоялся прямой обмен мнениями. Встреча носила прикладной и конструктивный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Неожиданных вопросов не было... Собственно, говорили и выступали о тех вопросах, которые интересуют и волнуют бизнес»,— уточнил господин Песков на брифинге.

По словам представителя президента, на встрече выступали сами предприниматели, а Владимир Путин комментировал их слова. Он также просил руководителей экономического блока правительства оценить выступления предпринимателей, добавил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что Владимир Путин попросил правительство проработать некоторые упомянутые на встрече вопросы, дал поручения.

Президент встретился с представителями российского бизнеса накануне. На мероприятии присутствовали руководители как частных компаний, так и организаций с государственным участием.