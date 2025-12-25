Суд в Ульяновске обязал «Молокопродукт» прекратить поставки некачественных товаров

Заволжский районный суд своим решением признал противоправными действия Торгово-промышленной компании «Молокопродукт» (ООО ТПК «Молокопродукт») по реализации некачественной и не соответствующей требованиям технических регламентов молочной продукции. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, по иску которого состоялось рассмотрение гражданского дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным сайта суда, иск был подан в начале ноября этого года, решение принято 3 декабря, в окончательном виде решение размещено на сайте 22 декабря.

В суде представители управления Роспотребнадзора, ссылаясь на результаты внеплановых проверок, заявили, что молочная продукция ООО ТПК «Молокопродукт» — сметана «Выбор семьи» и «Молоковъ», йогурты с ароматами «Клубника» и «Персик» не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

Как отмечается в решении суда, продукция не соответствовала требованиям по процентному содержанию жирных кислот, стеринов (вещества, способствующие увеличению срока хранения продукта, но в определенных концентрациях вредные для человека), состав продуктов не соответствовал данным на этикетках, превышена предельная концентрация бактерий кишечной палочки. Также было установлено, что ответчиком не соблюдается периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции инвентаря, используемого в процессе производства.

При этом, отмечалось судом, «продукция компании поставляется в социальные объекты Ульяновской области, а также за пределы региона», в то время как несоответствие продукции требованиям по микробиологическим показателям несет «риск возникновения угрозы жизни и здоровью потребителей», «может привести к возникновению острых кишечных инфекционных заболеваний».

Компания ТПК «Молокопродукт» зарегистрирована в Заволжском районе Ульяновска. Владелец (100%) — Ренат Фаизов, директор — Руслан Фаизов. По итогам 2024 г. выручка составила 1,078 млрд руб., чистая прибыль — 3 млн руб.

Суд согласился с доводами управления Роспотребнадзора и обязал ТПК «Молокопродукт» «прекратить противоправные действия» и «осуществлять производство молочной продукции в соответствии с обязательными требованиями технических регламентов». Об изъятии из торговых сетей некачественной продукции в решении суда ничего не говорится.

Сергей Титов, Ульяновск