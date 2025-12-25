Суд взыскал с турецкой компании $7 тысяч долга перед нижегородским моряком

Суд по иску Нижегородского транспортного прокурора взыскал с турецкой судоходной компании YRB Denizcilik ve ticaret limited sirketi задолженность по зарплате перед бывшим работником на сумму более 885 тыс. руб. в рублевом эквиваленте. Моряк требовал с иностранной компании 7 тыс. долларов США, указано в решении Автозаводского суда Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в транспортной прокуратуре, в 2024 году нижегородец работал на морском судне старшим механиком. При увольнении по собственному желанию зарплату ему не выплатили.

Суд заочным решением взыскал задолженность по курсу 78,96 руб. за доллар: почти 553 тыс. руб. самого долга и около 333 тыс. руб. компенсации.

Задолженность перед моряком пока не погашена, прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.

Галина Шамберина