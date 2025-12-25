В Новошешминске воссоздадут крепость начала XVII века

В Новошешминском районе Татарстана планируется начать воссоздание крепости 1610 года, располагавшейся на одной из самых высоких точек района. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил глава Новошешминского района Егор Тарнавский.

По его словам, район в 2024 году впервые вошел в число призеров гранта за реализацию уникальной муниципальной практики по сохранению исторических традиций. На эти цели было выделено 5 млн руб., которые планируется направить на начало работ по восстановлению исторического объекта.

В рамках проекта уже подготовлены эскизы деревянной крепости, включая въездные ворота, смотровые башни и подворье. От первоначального сооружения практически ничего не сохранилось — на местности остались лишь валы. Крепость ранее располагалась на возвышенности, вокруг которой протекает река Шишма и находились заболоченные участки, что обеспечивало ей защиту.

По словам господина Тарнавского, проект направлен на развитие туристического потенциала Новошешминского района.

Анна Кайдалова