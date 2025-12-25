Суд разрешил электрический спор

ПАО «Россети Урал» выиграло спор о взыскании 650 млн руб. убытков в пользу обанкротившейся электросетевой организации «АЭС Инвест» (Челябинск). Соответствующие требования в октябре 2024 года предъявила конкурсный управляющий должника Татьяна Соколовская. Кроме «Россетей», ответчиком был бывший управляющий «АЭС Инвест» Лев Шляпин. Татьяна Соколовская заявляла, что в 2019 году он передал электросетевой комплекс должника в аренду ПАО по сниженной ставке. Из-за этого «АЭС Инвест» недополучил возможный доход от использования имущества. «Россети Урал» же утверждали, что аренда комплекса была необходима, иначе потребители остались бы без электричества.

В рамках дела о банкротстве электросетевой компании «АЭС Инвест» Арбитражный суд Челябинской области отказал конкурсному управляющему Татьяне Соколовской во взыскании 650 млн руб. убытков с ПАО «Россети Урал» и арбитражного управляющего Льва Шляпина. Резолютивная часть решения размещена в картотеке арбитражных дел.

Обособленный спор рассматривался с октября 2024 года. Согласно данным суда, изначально размер требований Татьяны Соколовской, назначенной конкурсным управляющим в мае 2024 года, составлял 11,8 млрд руб. Впоследствии эта сумма уменьшалась до 8 млрд, затем до 4,2 млрд руб., а позже снизилась до 650 млн руб. По мнению конкурсного управляющего, убытки «АЭС Инвест» образовались в результате передачи в аренду электросетевого комплекса в 2019 году. Компания не получила доход от его возможной эксплуатации.

Имущество передал в аренду компании «МРСК Урал» (прежнее наименование «Россетей Урал») действующий на тот момент конкурсный управляющий должника Лев Шляпин с одобрения собрания независимых кредиторов. Через четыре года арендатор выкупил электросетевой комплекс за 1,28 млрд руб. По мнению нового конкурсного управляющего, ставки аренды и цена имущества при продаже были занижены.

Представители компании «Россети Урал» возражали против взыскания убытков. Ранее они сообщали «Ъ-Южный Урал», что аренда электросетевого комплекса была необходимостью. Потребители могли остаться без электричества, поскольку у «АЭС Инвест» не было на тот момент персонала, ресурсов для эксплуатации объектов и установленного тарифа для продолжения работы.

ПАО «Россети Урал» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2005 году. В состав компании входят три филиала — «Челябэнерго», «Свердловэнерго», «Пермэнерго», а также дочерняя организация АО «ЕЭСК». ПАО «Россети Урал» осуществляет транспортировку электроэнергии и технологическое присоединение клиентов к электросетям на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году «Россети Урал» получили выручку от продаж в размере 113 млрд руб., чистую прибыль — 14,2 млрд руб.

Также ответчики отмечали, что договор аренды заключался по принципу минимизации убытков и в пределах допустимого тарифного регулирования. По их словам, факт того, что сумма аренды не была занижена, был доказан в рамках иных судебных споров. Например, в 2020 году арбитражный суд Челябинской области признал договор аренд законным. Впоследствии это решение подтвердили апелляционный и кассационный суды.

ООО «АЭС Инвест», зарегистрированная в Челябинске в 2006 году, проходит через процедуру банкротства с 2019 года. Ранее компания занималась передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным сетям в 23 муниципалитетах Челябинской области. В 2018 года по решению руководства «АЭС Инвест» утратила статус сетевой организации и прекратила работу. Дело о банкротстве было возбуждено в том же году по заявлению «Региональной сетевой компании», предъявившей требования в размере 3,7 млн руб. В результате арбитражный суд признал «АЭС Инвест» банкротом в сентябре 2019 года и открыл в отношении компании конкурсное производство. В настоящий момент в деле о банкротстве участвуют 149 кредиторов.

Ольга Воробьева