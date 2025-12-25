В Миассе планируют построить центр спортивной подготовки за 1 млрд рублей

На территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Миассе планируют построить всесезонный центр спортивной подготовки и реабилитации. Предварительная стоимость реализации проекта составит 1 млрд руб. Информация об этом размещена на официальном сайте ГЛК «Солнечная долина».

Проект включает в себя здание для проживания, поля и площадки для различных видов спорта, бассейн. Центр рассчитан на одновременное пребывание 400 человек. В здании разместят кабинеты для физиотерапии, массажа и другие помещения, где спортсмены смогут проходить диагностику и лечение. Для проживающих в центре организуют сбалансированное питание.

В настоящий момент завершается проектирование центра. Строительство реализуется при поддержке министерства экономического развития РФ, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги, сообщает пресс-слуджба ГЛК.

Ольга Воробьева