Стабильная неопределенность

Весь 2025 год как развитые, так и развивающиеся страны провели в режиме повышенной готовности к переменам. В начале года оценки перспектив мировой экономики были весьма осторожными: поправку аналитикам приходилось делать на обещания вступившего тогда в должность Дональда Трампа. Часть рисков реализовалась быстро — уже в апреле американский президент повысил пошлины на импорт из 185 стран. Хотя спустя неделю ограничения для многих государств были заморожены, облегчения никто из них, кажется, не почувствовал. Напротив, именно во втором квартале уровень неопределенности в экономике, по оценкам МВФ, ЮНКТАД и других международных организаций, несколько раз обновил исторический максимум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корреспондент отдела экономики Кристина Боровикова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Корреспондент отдела экономики Кристина Боровикова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Серьезным образом тарифная политика господина Трампа влияла на состояние еврозоны экономики — если в 2025 год она вступала с прогнозами осторожного восстановления, то 2026-й начнет, по всей видимости, с дальнейшего замедления деловой активности. Торговое перемирие с США стоило ЕС значительных уступок, а сохраняющиеся 15-процентные пошлины между тем продолжали оказывать давление на крупнейшую экономику региона — Германию. Ее восстановление потребует от экспортеров оперативного поиска платежеспособного спроса за пределами Штатов, что по-прежнему выглядит как «задача со звездочкой».

По итогам года можно констатировать, что быстрее других пострадавших от пошлин к новым правилам игры адаптировался Китай — опираясь на свой опыт первой торговой войны, начатой Дональдом Трампом в 2018 году, страна приступила к активной переориентации поставок и уже во второй половине 2025-го добилась устойчивого роста экспорта при сокращении отгрузок в Штаты.

Впрочем, хотя КНР удалось заключить наиболее выгодное торговое соглашение с США, говорить об оттепели всерьез не приходится. Одним из ключевых предметов торга остаются редкоземельные металлы — доминирование китайских производителей на рынке делает возможным дальнейшее укрепление переговорной позиции КНР. В целом же ради обеспечения устойчивого роста экономики власти намерены не только продолжать диверсифицировать торговлю: 2026-й страна вновь посвятит попыткам активизации внутреннего спроса — расширение господдержки с прицелом на рост потребления уже запланировано, его параметры станут известны в следующем году.

В ожидании тарифных ограничений ЕС, Китай, а также другие торговые партнеры страны и сами Штаты практически весь год активно наращивали отгрузки на внешние рынки. Фактически именно это и поддержало устойчивое расширение мировой экономики в 2025-м. По оценкам ОЭСР, глобальный ВВП в 2025 году вырос на 3,2% после роста на 3,3% в 2024-м. В 2026 году замедление роста торговли на фоне высокой базы фактически неизбежно — ожидается, что ее объемы увеличатся на 2,3% после роста на 4,2% в 2025-м. Сдерживать этот рост будут не только отложенные эффекты тарифов (из-за купленного впрок оценить их масштаб пока сложно), но и невозможность спрогнозировать решения Дональда Трампа, которая уже обернулась заметным ухудшением деловых и потребительских настроений в странах—торговых партнерах США, а также самих Штатах.

Хотя американская экономика в очередной раз продемонстрировала устойчивость, влияние взглядов президента на нее становится все более заметным.

Так, к концу года тревожной стала выглядеть ситуация на рынке труда. Среди причин, как и прогнозировалось в начале года,— ужесточение миграционной политики, а также неуверенность бизнеса в ближайших перспективах. На фоне проблем менее прогнозируемыми в четвертом квартале становились решения ФРС. С учетом усиливающейся неопределенности сейчас аналитики ждут паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Впрочем, гарантированным этот сценарий не выглядит — многое будет зависеть от того, как ФРС пройдет очередную проверку на независимость: в начале 2026-го Дональд Трамп представит нового кандидата на должность председателя регулятора.

Пока торговая война набирала обороты, не затронутая американскими пошлинами Россия пыталась извлечь из сложившейся ситуации выгоды. В следующем году РФ продолжит искать возможности сближения с развивающимися странами, пострадавшими от торговой политики Дональда Трампа. Это, например, государства АСЕАН (в отношении них после паузы вновь действуют повышенные пошлины), а также наказанная за покупку российской нефти Индия. Взаимный интерес сторон можно было наблюдать в этом году на ПМЭФе и ВЭФе, международная повестка которых впервые за несколько лет не сводилась к обсуждению перспектив торговли с Китаем (возможности ее бурного роста уже фактически исчерпаны). Сейчас приоритетами признается не столько наращивание товарооборота с ключевыми партнерами, сколько диверсификация поставок, рост взаимных инвестиций и промышленная кооперация.

В целом же для мировой экономики 2026-й может стать годом адаптации к неопределенности. Среди сюжетов, за которыми в этом контексте стоит следить,— не только дальнейшее сближение стран, попавших под тарифные ограничения США, но и усиление протекционизма под предлогом поддержки внутренних рынков на фоне неясных внешних перспектив.

Кристина Боровикова