В Челябинской области количество вакансий в 2025 году выросло на 14%

Работодатели Челябинской области за 2025 год разместили 204 тыс. вакансий. Это на 14% больше, чем в 2024-м, сообщает пресс-служба hh.ru.

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

По количеству опубликованных вакансий Челябинская область также попала в топ-20 регионов РФ, заняв 12 строчку. Размер медианной предлагаемой зарплаты в регионе составил 69,1 тыс. руб. По этому показателю Челябинская область оказалась на 49 месте.

На первом месте в рейтинге по числу вакансий оказалась Москва. Там за 2025 год размещено 1,8 млн предложений о работе, что на 12% больше, чем в прошлом году. На последней строчке оказался Алтайский край, где за 12 месяцев опубликовали 117 тыс. вакансий. Показатель вырос на 17%.

Самую большую динамику роста вакансий зафиксировали в Саратовской области. Там за 2025 год опубликовали на 25% больше предложений о работе — всего 118 тыс. объявлений.

Ольга Воробьева