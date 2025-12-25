Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане на капремонт трех детских садов направят 318,5 млн рублей

На капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений Татарстана выделят 318,5 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане на капремонт трех детских садов направят 318,5 млн рублей

В Татарстане на капремонт трех детских садов направят 318,5 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Татарстане на капремонт трех детских садов направят 318,5 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из этой суммы 167,6 млн руб. предусмотрено на капитальный ремонт билингвального детского сада № 302 Ново-Савиновского района Казани. На ремонт детского сада № 415 с татарским языком воспитания и обучения в Советском районе Казани на улице Каштановой направят 56 млн руб. Еще 95 млн руб. выделено на капитальный ремонт Узякского детского сада в Тюлячинском муниципальном районе.

Финансирование осуществляется за счет бюджета Татарстана. Работы начнутся с момента заключения контракта и должны быть завершены до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова