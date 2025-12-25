«Мы всегда будем поддерживать национальный спорт»

Вести букмекерский бизнес в России становится все сложнее. По мнению экспертов, в будущем году выжить смогут далеко не все компании, так как налоги и целевые выплаты серьезно вырастут. Сбудутся ли подобные прогнозы? И как работать в новых условиях? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с вице-президентом букмекерской компании «Лига Ставок» Ратмиром Ронами.

— Сейчас интернет пестрит прогнозами о том, что в 2026 году на букмекерском рынке будет стагнация, закроются многие компании. Действительно ли все так сложно?

— В современном мире люди любят раздувать максимально новости и некоторые вещи даже утрируют и усиливают специально, чтобы привлекать побольше внимания. Я считаю, что, действительно, есть определенные сложности, определенные изменения. Мы к ним готовились, но не ожидали, что они будут такими масштабными. И всем компаниям, нам в том числе, нужно менять свое восприятие рынка, перестраивать бюджеты. Но однозначно это тот процесс, который можно выполнить. При правильном и профессиональном подходе к бюджетированию можно соблюдать требования законодательства и в то же время продолжать свое развитие. Мы всегда поддерживаем государство в принятых решениях и всегда будем поддерживать национальный спорт, потому что это является для нас высоким приоритетом.

— Вы не только поддерживаете национальный спорт, но и сами проводите турниры. Можете подробнее рассказать об этом?

— Мы для себя выбрали новую нишу и в ней активно развиваемся — это медиаспорт. Мы уверены, что даже для классического вида спорта все дополнения, которые мы реализуем в медиаспорте, являются важным элементом. Мы провели в этом году пятый и шестой сезоны «Лиги Ставок Media Basket», все еще растем, и рост очень хороший. Аудитории все активнее вовлекается, уровень команд улучшается, смотреть соревнования становится еще более интересно, и соревновательный дух между командами усиливается.

Также в этом году мы запустили проект «Лига Ставок Теннисный клуб». Большой теннис рассчитан на узконаправленную аудиторию, но мы привлекли к нему интерес, смогли сделать это очень красочно, и такая своего рода первая проба пера для нас была очень успешной. Мы уверены, что дальше будем развивать этот проект и делать его еще более интересным и направленным на другую целевую аудиторию, потому что она сильно отличается от аудитории «Лиги Ставок Meida Basket».

Кроме того, мне кажется, только ленивый в этом году не говорил про падел, это новый тренд, поэтому, естественно, мы не могли упустить его и провели очень хорошее мероприятие «Лига Ставок Padel Day». Привлекли большое количество знаменитых спортсменов, в нем участвовали и хоккеисты. В целом мероприятие прошло хорошо, на высоком уровне, поэтому будем продолжать. Также мы провели «Медиа Ралли» — это что-то новое, необычное для нас. Российские звезды соревнуются друг с другом в ралли, и там такая интрига, борьба — эмоции зашкаливают и хорошо привлекают аудиторию.

— Планируете ли вы поддерживать и привлекать внимание и к другим видам спорта? Какие у вас планы на будущее?

— Всех деталей до конца раскрывать не будем, но идей много. Мы хотим максимально развить перечисленные выше проекты как с классическими видами спорта, так и с приставкой «медиа».

— Если говорить о беттинге, какие новые, может быть, эксклюзивные форматы вы развивали в текущем году?

— Несколько лет назад мы для себя выбрали такой путь: мы про игрока, про человека, который пользуется нашим приложением. Мы в меньшей степени фокусируемся на том, чтобы как-то просто завлекать и делать красивую обертку, при этом не представляющую ценности для игрока. Мы больше уделяем внимание технологичности, которая предугадывает желания, помогает найти то, что нужно, и дает возможность пользоваться нашим приложением постоянно и в очень удобном формате. Поэтому у нас есть социальная сеть «Сигнал», она становится своего рода краеугольным камнем нашего приложения. Многие игроки заходят именно из-за этой сети: в ней можно пообщаться, поспорить, пообсуждать спортивные события, посмотреть, что пишет или что комментирует какой-то эксперт внутри нашего приложения. И эта социальная сеть позволяет нам предоставлять новый продукт, ноу-хау для пользователей и привлекать этим. Также в этом году мы реализовали монетизацию прогнозов: вы можете получить процент с прибыли от выигрышных ставок пользователей, которые за вами следят, просят у вас какого-то совета. Это совершенно нестандартно для рынка, и ни у кого из букмекеров такого нет.

— В 2025 году вы представили закрытый клуб «Империон» для премиальных клиентов, для игроков, которые вроде как вершат историю — была такая подача. И компания отправляла участников на «Формулу-1», на Байконур. Это тоже определенный этап развития?

— Мы точно не боимся этого слова — мы совершили прорыв в премиальном сервисе. «Империон» — закрытый клуб, в который не так просто попасть. Для VIP-игроков мы создаем очень интересный продукт. Также мы делаем их досуг интересным вне нашего приложения: проводится большое количество мероприятий, в том числе выездных, куда практически невозможно достать билеты или попасть, например, тот же Байконур. Но мы смогли это организовать для наших VIP-игроков и продолжим совершенствовать программу. Планы однозначно очень большие, мы будем как дорабатывать продукты с технологической точки зрения, так и улучшать их внешнее оформление.