Полковника ВСУ заочно приговорили к 13 годам за пытки военнопленных

Московский областной суд признал виновным в жестоком обращении с военнопленными начальника Сумского территориального отдела военной службы правопорядка ВСУ, полковника внутренней службы Владимира Токарева. Его заочно приговорили к 13 годам строгого режима, сообщили в военной прокуратуре.

Следствие установило, что в августе 2024 года фигурант допускал жестокое обращение к российским военнослужащим, содержавшимся в отделе. В частности, он разрешал пытать и истязать бойцов ВС РФ, а также унижать их человеческое достоинство.

Токарев скрывается от следствия за пределами России. В мае 2025 года его объявили в межгосударственный розыск, в том же месяце Одинцовский городской суд Московской области заочно арестовал украинского военнослужащего.

Никита Черненко