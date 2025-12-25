Авиаперелеты из Перми в Ярославль будут совершаться в новогодние каникулы

Авиакомпания «РусЛайн» выполнит рейсы из Перми в Ярославль в период новогодних каникул. Как сообщает пресс-служба компании, полеты будут выполняться 6 и 8 января на самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 человек. Время в пути до Ярославля составит 1 час 45 минут. Стоимость билета в одну сторону — от 3,5 тыс. руб.

Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь

Напомним, ранее авиакомпания анонсировала разовые рейсы по направлению Пермь — Сухум. Полеты туда и обратно будут выполняться 3, 4, 10 и 11 января. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билетов начинается от 8564 руб.