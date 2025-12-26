Мэрию развернули от школы

Арбитражный суд Уральского округа позволил ООО «Специализированный застройщик "Строительная фирма "ПСК-6"» не возводить образовательный центр в уфимском микрорайоне Инорс. На обратном настаивала администрация Уфы, которая просила суд обязать застройщика в течение двух лет построить школу на 1,1 тыс. учеников с пристроенным детсадом на 140 мест. Суд первой инстанции не стал рассматривать заявление мэрии, но апелляционная инстанция настояла на производстве по делу. Кассация, куда обратился ответчик, поддержала доводы арбитражного суда Башкирии. Юристы полагают, что это решение суда — финальное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПСК-6 убедил суд в незаконности претензий мэрии Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ ПСК-6 убедил суд в незаконности претензий мэрии Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Образовательный центр в микрорайоне Инорс, который мэрия Уфы требовала возвести ООО «Специализированный застройщик "Строительная фирма "ПСК-6"», может не появиться. Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении соответствующего иска администрации города.

Как ранее сообщал «Ъ», в феврале 2012 года городские власти и «Строительная фирма "ПСК-6"» подписали пятилетний договор о развитии застроенной территории, ограниченной бульваром Тухвата Янаби, улицами Фронтовых бригад, Ферина, Железнодорожным переулком и продолжением Сельской Богородской улицы, ориентировочной площадью 53 га.

Застройщик должен был снести 25 жилых домов и металлические гаражи. Взамен «Строительная фирма "ПСК-6"» планировала построить 464 тыс. кв. м жилья, инженерные сети и объекты социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, среди которых — три детских сада на 330 мест и три школы на 2,4 тыс. мест.

ООО «Специализированный застройщик "Строительная фирма "ПСК-6"» зарегистрировано в Уфе в феврале 2012 года. Основные владельцы — Виктория Тарасова (дочь предпринимателя Андрея Носкова, 76%) и Олег Филиппов (23%). В 2024 году при выручке 70,4 млн руб. чистая прибыль составила 9,7 млн руб.

В июле этого года администрация Уфы подала иск в арбитражный суд Башкирии, заявив, что «Строительная фирма "ПСК-6"» не исполняет свои обязательства, но около месяца спустя производство по делу было прекращено. Суд обратил внимание, что в 2023 году этот вопрос уже рассматривался в рамках другого иска мэрии к застройщику. Тогда городские власти безуспешно пытались заставить компанию заключить допсоглашение к договору развития территории, прописав в нем конкретный перечень социальных объектов, которые обязан был построить застройщик, с последующей передачей в муниципальную собственность.

В ноябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал жалобу мэрии: основания нового иска и спор 2023 года между администрацией и застройщиком различаются, пояснил суд. Дело было возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе, следует из материалов дела, «Строительная фирма "ПСК-6"» настаивала, что оба спора имеют одну природу. Ответчик также обратил внимание, что в апелляции мэрия заявила о формировании земельного участка для строительства образовательного центра. Таким образом, пояснили в строительной компании, администрация за счет нового доказательства пытается «повторно пересмотреть дело» двухлетней давности, когда этот довод она суду не представляла.

Кассационный суд, изучив материалы дела, в том числе, по спору 2023 года, согласился, что «требования истца по указанным делам имеют тождественные предмет и основание, субъектный состав сторон по указанным делам также совпадает».

«Процесс рассмотрения вопроса об обжаловании принятого судебного акта, включая подготовку аргументированной правовой позиции для подачи надзорной жалобы, в настоящий момент находится на этапе изучения и анализа обстоятельств дела. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в установленном законом порядке»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии Уфы.

«Администрация фактически пыталась получить новое решение, меняя подачу и доказательственную базу, а не юридически значимые обстоятельства. С учетом выборочного подхода экономколлегии ВС РФ к передаче жалоб и процессуального характера спора шансы на пересмотр оцениваю, как близкие к нулю»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что выводы кассации юридически обоснованы и соответствуют принципам процессуального права. «Перспективы подачи жалобы в судколлегию ВС РФ оцениваю слабо, скорее всего, она не будет принята к рассмотрению. Единственный аргумент мэрии, который мог бы иметь вес — это ссылка на то, что указание конкретного кадастрового номера земельного участка изменяет предмет иска, делая его отличным от ранее рассмотренного, но такой довод очень слаб»,— пояснил господин Терентьев.

Булат Баширов