Путин: безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%

Президент России Владимир Путин заявил о дефиците свободной рабочей силы на рынке труда страны. По его словам, безработица в России достигла исторически низкого уровня и составила 2,2%.

«Для справки тоже хотел бы сказать, что доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица»,— заявил господин Путин на заседании Госсовета (цитата по ТАСС).

Президент также добавил, что безработица в России среди молодежи «всегда чуть повыше», однако сейчас в стране на рынке труда наблюдаются «положительные сдвиги». Так, по его словам, безработица среди россиян до 34 лет устойчиво снижается, а в 2024 году составила 3,8%.

Владимир Путин назвал текущей задачей страны преодоление «дисбалансов», происходящих на рынке труда. В приоритете, по его словам, дифференциация уровня безработицы в регионах России. В свою очередь, сейчас среди россиян на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий, утверждает президент.