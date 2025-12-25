ДОМ.РФ продал землю под Челябинском для строительства нового микрорайона

Государственная корпорация ДОМ. РФ продала право на заключение договора комплексного развития территории площадью 97,3 га в Сосновском районе Челябинской области. Победителем аукциона стал местный специализированный застройщик «Орион», предложивший за лот 36,7 млн руб. Информация об этом размещена на сайте ДОМ. РФ.

Согласно протоколу, в аукционе также участвовал специализированный застройщик «Голос. 16» (принадлежит «Группе Голос») с ценовым предложением 35,8 млн руб., ООО СЗ «Каскад» — 34,8 млн руб., а также специализированный застройщик «Сосновка» — 33,8 млн руб.

Общая площадь земельного участка составляет 97,33 га. Он окружен лесом и жилой застройкой. Рядом находится поселок Пригородный и Новоградский тракт. Победителю аукциона возведет на территории новый микрорайона.

ООО «Специализированный застройщик „Орион“» зарегистрировано в Челябинске в 2025 году. Юрлицо принадлежит строительной компании «ИКАР».

Ольга Воробьева