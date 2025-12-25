Дело об осквернении мемориала Славы рассмотрят в Иркутской области

Прокуратура Приангарья направила на рассмотрение суда уголовное дело об осквернении мемориала Славы в Братске. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

События, о которых идет речь, произошли 24 сентября прошлого года. По информации регионального управления Следственного комитета, компания граждан иностранного государства, празднуя свадьбу, остановилась для фотографирования возле мемориала Славы. Один из обвиняемых, говорится в деле, забрался на памятник в честь 30-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и, снимая происходящее на свой мобильный телефон, стал свистеть и кричать. Двое его земляков танцевали под громкую национальную музыку вблизи Вечного огня.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Илья Николаев