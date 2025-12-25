В Чувашии шесть учреждений культуры получат гранты на 18 млн рублей

Шесть учреждений культуры Чувашии получат гранты главы региона Олега Николаева на реализацию творческих проектов в 2026 году на общую сумму 18 млн руб. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте нормативных правовых актов Чувашской Республики.

По итогам конкурсного отбора по 5 млн руб. направят Чувашскому государственному академическому ансамблю песни и танца на театрализованную концертную программу «Песнь о Земле, что рождала Мужество...», а также Русскому драматическому театру на постановку спектакля «Маскарад» по произведению Михаила Лермонтова.

По 3 млн руб. получат Чувашский государственный театр кукол для реализации проекта «Интерактивный петрушечный театр „Легенды народов России“» и Чувашская государственная филармония на создание образовательного концерта-спектакля «Звучащая древность Чувашии».

Еще по 1 млн руб. выделено Чувашскому государственному экспериментальному театру драмы на постановку спектакля «Что такое хорошо и что такое плохо» по Владимиру Маяковскому и Чувашскому государственному театру юного зрителя имени М. Сеспеля на спектакль «Солнце в багряном плену» по пьесе А. Степанова (Портта).

Анна Кайдалова