В Челябинской области расселили и снесли первый аварийный дом по проекту КРТ

Завершено расселение и снос первого аварийного дома по проекту комплексного развития территорий (КРТ) в Челябинской области. Общая площадь расселенного жилья составила 462,2 кв. м, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий РФ.

Фонд является оператором программы переселения граждан из непригодных домов. Для решения этой задачи организация использует проекты КРТ и частично возмещает затраты застройщиков. В Челябинской области приняты решения о комплексном развитии 41 территории общей площадью 436 га. Здесь планируется построить 3,7 млн кв. м. Сейчас работа ведется на 21 площадке общей площадью 102 га, возвести собираются 1,3 млн кв. м. Также уже введены в эксплуатацию три многоквартирных дома общей площадью 48,8 тыс. кв. м.

Всего в 33 регионах страны реализуется около 160 проектов КРТ. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 361,6 тыс. кв. м, в котором проживали 19,8 тыс. человек.

Виталина Ярховска