Оркестр с музыкой из Гарри Поттера, елка в Кремле и новогодняя ночь на катке



В Присутственных местах Казанского Кремля стартует новогодняя программа, первым событием которой станет открытие елки с перформансом «В гостях у Снежной королевы». Оркестр Imperial Orchestra представит в Казани шоу «Новый год в Хогвартсе». Открытые городские катки начнут работу на территории Московского рынка и в парке «Черное озеро». На бульваре по ул. Серова пройдет фестиваль снежных фонариков. В новогоднюю ночь праздничные программы будут организованы в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан». Подробнее — в афише «Ъ».

Новогодняя программа в Казанском Кремле

27 декабря на территории Казанского Кремля стартует новогодняя программа. В этот день в 16:00 здесь состоится открытие елки с перформансом «В гостях у Снежной королевы», где зрители попадут в гости к Снежной Королеве, станут участниками зимних забав и зажигательной дискотеки со знакомыми с детства героями Каем и Гердой.

28 декабря в 12:00 Казанский Кремль приглашает на концерт Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек». В 16:00 покажут перформанс «В гостях у Снежной королевы», а в 18:00 — новогоднее представление «Ёлка волшебного городка» — сказку, в которой всеми любимые герои русского и татарского фольклора объединяются, чтобы спасти новогоднюю Ёлку от сна, а Новый год от забвения. В 19:00 здесь можно будет посмотреть спектакль «Последняя снежинка на земле»: четыре клоуна из волшебной зимней страны пытаются сохранить последнюю волшебную снежинку — символ детской радости и зимы.

Спектакль «Последняя снежинка на земле» можно будет посмотреть также 30 декабря в 14:00, а новогоднее представление «Ёлка волшебного городка» — 31 декабря в 16:00.

Мероприятия пройдут во дворе Присутственных мест. Вход свободный. Кроме того, на территории будет работать новогодняя ярмарка.

Новогодняя ночь

Новый год казанцы смогут отметить на двух открытых городских площадках. 31 декабря с 19:00 до 3:00 праздничная программа пройдет на катке парка «Черное озеро». Гостей ждет показ новогодних фильмов и трансляция новогоднего обращения, диджей-сеты и выступление кавер-группы Monte Carlo, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и интерактивы с ведущим. Также праздничная программа будет организована на главной городской елке у Центра семьи «Казан».

Где послушать музыку

27 декабря в Галерее современного искусства прозвучат саундтреки из фильмов о Гарри Поттере. Музыку композитора Джона Уильямса исполнит камерный оркестр Luminous Orchestra. Начало в 19:00, билеты от 1000 руб. (6+)

Мелодии из всех фильмов о волшебном мальчике Гарри Поттере исполнят также музыканты Imperial Orchestra 28 декабря в «Татнефть-арене». Шоу «Новый год в Хогвартсе» объединит музыку, кино и спецэффекты: культовые сцены из киносаги покажут на экране синхронно с музыкой. Кроме того, в программе прозвучат саундтреки из фильмов «Фантастические твари» и «Один дома». Шоу пройдет в 15:00 и 19:00, билеты от 2500 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

25 декабря на сцене театра на Булаке покажут спектакль «Примадонны». Главные герои — актеры Лео и Джек — оказываются на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша ищет своих племянниц для того, чтобы оставить им наследство. Герои решают пойти ва-банк и разыграть спектакль в реальной жизни. Начало в 21:30, стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

С 25 по 27 декабря в театре имени Тинчурина покажут спектакль «Кечкен Мирза» / «Маленький Мирза», вдохновленный произведением Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». В обычной семье мальчик по имени Мирза находит путь к чуду. Разговор с дедушкой превращается в путешествие: мальчик становится Маленьким принцем, а близкие — героями его внутреннего мира, где все можно понять только сердцем. Билет — 800 руб.

27 декабря на сцене театральной площадки MO покажут спектакль «Жизнь Н» про бродячего артиста-клоуна — эдакого льва Бонифация из мультика, которого все время окружают дети. Зрители включаются в действие, наполненное выдумками, веселыми аттракционами и играми. Начало в 17:00, билеты от 500 руб. (6+)

27 декабря в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Десять» по мотивам детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Зрителям предстоит стать подозреваемым в убийстве. Десять персонажей — десять сюжетных линий, каждая группа зрителей будет наблюдать за своим героем, пытаясь самостоятельно разгадать загадку, кто же «убийца». Начало в 21:30, стоимость билетов — 2500 руб. (18+)

28 декабря в 19:00 на сцене театральной площадки MO пройдет показ музыкального русско-татарского ситкома «Мо». Перед зрителями предстанет затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Билеты стоят от 380 руб. (16+)

30 декабря в «Униксе» покажут музыкальный спектакль «Новогодние приключения Буратино» в постановке Татарской филармонии имени Тукая. Сюжет истории начинается с карнавала в новогоднюю ночь. У Буратино есть тот самый золотой ключ, который до прихода Деда Мороза и Снегурочки он оставляет под елкой. Хитрые Кот Базилио и Лиса Алиса узнают, где спрятан золотой ключ! А значит, празднование Нового года под угрозой. Начало в 18:30, билеты от 1000 руб.

Ежедневно до 31 декабря в театре на Горького, 13 можно будет посмотреть музыкальный спектакль «Василиса Премудрая» в постановке Казанского ТЮЗа. В основе нового спектакля — русская народная сказка о том, как Иван Царевич волей судьбы женился на лягушке, а на деле оказалось, что его женой стала Василиса Премудрая, заколдованная Кощеем. Билеты от 600 руб. (6+)

Что смотреть в кино

Российская новогодняя комедия «Снеговик» идет в прокате. В Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Защищать мир предстоит ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя. (6+)

Также в кинотеатрах можно посмотреть британскую комедию «Фэкхем-Холл». 1931 год, Англия. Мелкий мошенник Эрик Нун удачно вписался в штат лакеев богатого английского дома Дэвенпорт, сразу положив глаз на хозяйскую дочку Роуз. Его беззаботная жизнь продолжается до тех пор, пока внезапное убийство не делает его главным подозреваемым. (18+)

Чем заняться еще

25 декабря на бульваре по ул. Серова пройдет фестиваль снежных фонариков в рамках проекта «На Серова — вместе!». Все желающие смогут создать снежные подсвечники различной формы, которые станут ярким украшением бульвара. Также в программе — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Начало в 14:30, для участия нужна бесплатная регистрация.

25 декабря на Московском рынке пройдет официальное открытие катка. В программе: показ спектакля «Пингвиньи дела» от театра из Альметьевска «Легкие крылья», детский дворовый товарищеский хоккейный матч среди учеников спортивной школы «Волна» с участием игроков «Ак Барса». Каток будет открыт с утра, а программа стартует в 16:30. Вход свободный.

В общественных пространствах Казани продолжается открытие праздничных елок. 25 декабря представления с участием Деда Мороза и Снегурочки пройдут в парке у ЖК «Весна» и в парке имени Урицкого, а 26 декабря — в парке «Сосновая роща».

26 декабря на сцене театральной площадки MO покажут танцевальный соло-перформанс о смелости проявлять себя. На спектакле можно будет познакомиться с персоной танцовщицы и хореографа Венеры Галимовой и узнать, что ее сформировало и что она думает о современности, а также вместе прожить опыт уязвимости в проявлении. Начало в 19:00, билеты — 800 руб. (16+)

27 и 30 декабря на льду «Татнефть-арены» пройдут домашние матчи ХК «Ак Барс». В рамках Чемпионата КХЛ казанская команда сыграет с «Трактором» из Челябинска и «Северсталью» из Череповца. Стоимость билетов на игры — от 1600 руб.

28 декабря в 18:00 в Казани состоится официальное открытие катка в парке «Черное озеро». В этот день на катке пройдет вечеринка «БиЮ», где выступят подростки-диджеи Meraki и Profsoyuz. Также гостей ждет станция с бесплатными горячими напитками и другие активности на площадке. Вход свободный.

29–31 декабря в Казанском цирке можно будет посмотреть представление «Конек-Горбунок» — волшебную сказку о настоящем друге, о верности и честности, о храбрости и доброте, которую расскажут и покажут акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты, клоуны и мини-хорс Фунтик в роли Конька-Горбунка. Билеты от 1700 руб.

В Нацмузее РТ работает выставка «Художественный металл Урала» о прикладном искусстве XVIII–XX веков. Экспозиция включает более 1200 экспонатов с 15 металлургических заводов Урала. Среди них — чугунные отливки Каслинского и Кусинского заводов, нижнетагильские лаковые подносы, медная посуда XVIII–XIX веков и златоустовские гравюры на стали. Стоимость билетов — от 300 руб.

Гузель Ахметгалиева