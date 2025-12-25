Не жалуйся на НДС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась удовлетворить жалобу кемеровской строительной компании «СДС-строй» на нарушение процедуры закупки по строительству и реконструкции участка автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай. Начальная стоимость контракта составляла 20 млрд руб. По мнению компании, подряд может быть не выполнен, поскольку по условиям закупки работы должны начаться в 2026 году и закончиться в 2029-м. Вместе с тем НДС посчитан по ставке, действующей до конца 2025 года, — в размере 20%. С 1 января 2026 года она составит 22%. Эксперты полагают, что решение ФАС укрепляет жесткую тенденцию, согласно которой государство как заказчик стремится максимально «заморозить» цену контракта, переложив все прогнозные риски на подрядчика.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В «СДС-строй» усомнились в возможности выполнить подряд на строительство и ремонт дороги за 20 млрд руб. без учета роста ставки НДС

ФАС отклонила жалобу кемеровской строительной компании «СДС-строй», которая просила проверить конкурс по строительству и реконструкции участка автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай. Начальная цена контракта — 19,9 млрд руб. По данным компании, стоимость подряда сформирована с нарушениями — исходя из действующей ставки НДС 20%, а не 22%, которая будет действовать в период исполнения договора — с 1 января 2026 года.

«Закон об увеличении ставки НДС с 1 января 2026 года с 20 до 22% уже принят, реализация по контракту будет происходить с 2026 по 2029 годы. Таким образом, становится непонятным, каким образом, по каким ставкам НДС будет оплачиваться исполнение по контракту. Поскольку цена контракта является его существенным условием, контракт не будет являться юридически заключенным и, фактически, будет неисполняемым»,— указано в жалобе подрядчика.

Согласно протоколу рассмотрения заявок, опубликованному на портале госзакупок, участие в аукционе приняла одна-единственная компания — ООО «Трансстроймеханизация» (Москва). Предприятие предложило за выполнение подряда 19,3 млрд руб. Контракт был подписан сегодня — 25 декабря 2025 года. Жалоба на условия конкурса от «СДС-строй» поступила 10 декабря 2025 года, рассмотрена 24 декабря.

«Наше предприятие хотело бы участвовать в настоящем конкурсе, но кредитные учреждения отказывают в выдаче независимой гарантии на обеспечение заявки и исполнения контракта, обосновывая это неопределенностью конкурсной документации.

В разъяснениях к конкурсной документации заказчик не дал ответа, каким образом будет устраняться описанный пробел, из разъяснений не понятно, будут ли внесены изменения в контракт»,— отметил в заявлении исполнительный директор «СДС-строй» Семен Демидов.

Рассмотрев жалобу строительной компании, комиссия ФАС пришла к выводу, что ставка НДС не является существенным условием контракта и может быть изменена путем заключения дополнительного соглашения без изменения цены. При этом риски, связанные с исполнением условий закупки, относятся к коммерческим рискам исполнителя, сказано в решении ФАС. «Комиссией установлено, что заказчику направлены три запроса о даче разъяснений положений по ставке НДС в размере 20%. Заказчиком размещены разъяснения, не изменяющие суть извещения, а именно сведения о том, что начальная максимальная цена контракта сформирована в соответствии с действующим законодательством РФ»,— говорится в ответе ведомства.

Вместе с тем «СДС-строй» напоминает о постановлении Конституционного суда РФ от 25 ноября 2025 года № 41-П, в котором говорится, что в случае исполнения подписанного длящегося договора поставщик при увеличении ставки НДС вправе рассчитывать на увеличение стоимости договора.

Решение ФАС укрепляет жесткую тенденцию, согласно которой государство как заказчик стремится максимально «заморозить» цену контракта, переложив все прогнозные риски на подрядчика, полагает учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова. «Шансы на успешное обжалование этого решения ФАС в суде у "СДС-строй" есть, но они неочевидны и сопряжены с высокими процессуальными рисками. Главный козырь — ссылка на свежайшее постановление Конституционного суда РФ от 25 ноября 2025 года № 41-П. Однако ключевая проблема в том, что это постановление касается общих принципов гражданского права и баланса интересов в частных договорных отношениях. 44-ФЗ — это специальный закон, создающий иной баланс в интересах бюджетной экономии и стабильности условий госзаказа. Суды, как правило, встают на сторону ФАС, считая такие риски имманентными госзакупкам»,— отмечает Юлия Комбарова.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева считает, что шансов на оспаривание решения ФАС у компании нет.

«В спорах, касающихся исполнения государственно-муниципальных контрактов, невозможно будет добиться изменения цены в интересах поставщика, здесь всегда будет прав бюджет»,— отмечает госпожа Гребнева и полагает, что таких споров будет больше.

«С одной стороны, существуют серьезные правовые аргументы в пользу позиции подрядчиков, с другой – позиция антимонопольного органа также имеет законодательную основу, и суды могут ее поддержать. Успех тут равен 50%, и многое будет зависеть от конкретного судебного состава, качества аргументации, и от того, как будет трактоваться упомянутое постановление КС применительно к госзакупкам», — комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Впрочем, можно вести переговоры с заказчиком уже в процессе исполнения контракта, считают эксперты. «Формально ФАС разрешила менять ставку НДС через допсоглашение без изменения цены контракта. Но на практике подрядчик может попытаться доказать заказчику, что сохранение валовой цены при росте НДС на 2% фактически снижает финансирование самих работ на соответствующую сумму, что может угрожать их качеству и срокам. Это путь внеюрисдикционного давления»,— говорит Юлия Комбарова.

Ранее, как писал «Ъ-Сибирь», в УФАС Кемеровской области поступила жалоба ООО «Мостострой-Омск» на проведение аукциона по выбору подрядчика для выполнения капремонта моста в Новокузнецке за 409,8 млн руб. Компания, среди прочего, указала на НДС, который заложен в стоимость контракта в размере 20%. Жалобу участника в ведомстве признали необоснованной. Тем не менее антимонопольный орган дал указание заказчику проверить соответствие начальной максимальной цены контракта требованиям законодательства. Конкурс по итогу не состоялся из-за отсутствия желающих.

Лолита Белова