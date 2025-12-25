В Свердловской области на 4% проиндексируют социальные выплаты с 1 января

Социальные выплаты в Свердловской области увеличат на 4% с 1 января 2026 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Повышение коснется ежемесячных пособий на детей, выплат малоимущим семьям, пособий родителям детей-инвалидов, выплат инвалидам, получившим военные травмы, членам семей погибших при исполнении воинского долга и других»,— отметил губернатор Денис Паслер.

В частности,будет проиндексирован размер областного материнского капитала. Семьи, родившие или усыновившие третьего или последующего ребенка, получат 182 493 руб. В случае рождения тройни и более размер пособия составит 272 738 руб.

Будет увеличен размер единовременного пособия для обладателей знака отличия «Материнская доблесть». Матерям, награжденным знаком III, II и I степени, выплатят соответственно 51 505 руб., 103 007 руб. и 206 016 руб..

Кроме того, будут проиндексированы меры поддержки семей с детьми. Ежемесячное пособие на междугородний проезд для школьников из многодетных семей вырастет до 625 рублей, а выплата на приобретение школьной формы – до 6 521 рубля.

Полина Бабинцева