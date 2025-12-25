Сергею Удальцову запросили семь лет за поддержку уфимских марксистов

Во 2-ом Западном окружном военном суде прошли прения по уголовному делу об оправдании терроризма в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Гособвинение запросило для него семь лет колонии строго режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Причиной для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Удальцова, на сайте «Левого фронта» и в издании «Свободная пресса» в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которых тогда обвиняли в создании и участии в террористическом сообществе.

Удальцов вину не признает. Он заявлял, что не оправдывал терроризм, а высказывался в поддержку подсудимых, так как, по его мнению, обвинение в отношении них носит абсурдный характер. Публикациями он хотел добиться поддержки фигурантов. Позднее они были осуждены на сроки от 16 до 22 лет.

Адвокат фигуранта Дмитрий Аграновский сообщил «Ъ», что несколько лингвистических экспертиз не усмотрели в публикациях его подзащитного признаков преступления. Также на момент публикации ее герои не были внесены в перечень террористов.

Ефим Брянцев