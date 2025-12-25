В Казани выявили гриб, способный нейтрализовать промышленное загрязнение

Ученые Казанского научного центра РАН выявили плесневый гриб, способный нейтрализовать высокотоксичное промышленное соединение — трибутилфосфат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

В сообщении, приведенном ТАСС, указывается, что впервые в мире осуществили биодеградацию трибутилфосфата с использованием плесневых грибов рода Aspergillus. Один из изученных штаммов продемонстрировал устойчивость к токсиканту и способность расти в его присутствии, предположительно расщепляя соединение до менее опасных продуктов.

Трибутилфосфат широко применяется в ядерной энергетике, горнодобывающей и химической промышленности и относится к высокотоксичным веществам, способным накапливаться в живых организмах. Ранее его биологическое разложение было возможно только с участием бактерий.

Отмечается, что результаты исследования рассматриваются как основа для разработки экологичных биотехнологий очистки сточных вод и загрязненных почв.

Анна Кайдалова