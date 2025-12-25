Беглов опроверг миллиардные траты на новогоднее убранство Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов опроверг заявления, что власти города потратили на новогодние украшения в три раза больше, чем Москва, сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк» 25 декабря.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (второй справа) во время новогодних гуляний в поселке Парголово.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

«Мы не можем потратить больше, чем Москва. Москва просто огромная и большая»,— заявил господин Беглов.

По словам градоначальника, бюджет на праздничное оформление мегаполиса формируется с участием местных жителей и общественных организаций. Он подчеркнул, что потратили столько средств, сколько было согласовано, не называя конкретных цифр.

Недовольным господин Беглов предложил принять участие в формировании бюджета и высказал мнение, что лидеры стран СНГ, общественные организации и ветераны остались довольны убранством.

Вторит губернатору и телеведущая Вероника Стрижак, лицо «Пятого канала». По ее словам, источником заявлений о тратах на украшения является телеканал RTVI, который анализировал данные с госзакупок. По данным СМИ, Петербург потратил на шары и гирлянды более 1,2 млрд рублей, в то время как столица в районе 400 млн рублей.

По мнению госпожи Стрижак, коллеги не учли, что бюджет на новогоднее убранство Москвы куда больше шести млрд. Дело в том, что у Петербурга централизованные, полностью открытые бюджетные траты, в то время как у столицы «совокупные, из разных источников, зашитые в разные статьи».

