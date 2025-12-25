Бюджет Уфы потратит более 2 млрд рублей на профилактику экстремизма

Мэрия Уфы утвердила муниципальную программу взаимодействия с институтами гражданского общества, рассчитанную на 2026-2031 годы. Документ опубликован на сайте администрации.

Программа содержит три раздела, посвященные поддержке социально ориентированных НКО и гражданских инициатив, борьбе с пьянством и алкоголизмом и профилактике экстремизма и терроризма. Их общий объем финансирования должен составить 2,36 млрд руб., средства выделит городской бюджет.

На поддержку некоммерческого сектора будет потрачено более 91,1 млн руб. KPI подпрограммы станут количество НКО, территориальных объединений самоуправления, садовых некоммерческих товариществ, получающих поддержку от города. Также будет оцениваться количество мероприятий с такими объединениями, популярность конкурса «Лучший совет многоквартирного дома» и охват ветеранов мероприятиями, которые проводит местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Для оценки эффективности борьбы с пьянством будет подсчитываться количество людей в состоянии наркотического, алкогольного или любого другого токсического опьянения, получивших поддержку. Кроме того, городские власти подсчитают все мероприятия для профилактики пьянства и бродяжничества. На это мэрия готова выделить около 123,3 млн руб.

Большую часть финансирования — более 2,1 млрд руб. — направят на профилактику экстремизма и терроризма. К концу 2031 года администрация планирует для этих целей проводить разъяснительные мероприятия, обеспечивать безопасность граждан при массовых событиях, а также увеличить с 7,2 тыс. до 8,4 тыс. количество аппаратных комплексов «Безопасный город».

Идэль Гумеров