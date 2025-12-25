В Оренбуржье трудоустроили 165 участников СВО

В 2024 году оренбургская служба занятости содействовала трудоустройству 165 участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщили в региональном отделении «Работа России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В кадровых центрах для участников СВО и их близких организовано индивидуальное сопровождение, включая отдельное окно приема. Помимо подбора вакансий, им предлагают бесплатное обучение новым профессиям, востребованным на рынке труда Оренбургской области. В рамках национального проекта «Кадры» в 2025 году переподготовку прошли 54 человека. Наиболее популярными направлениями стали профессии охранника, оператора беспилотных летательных аппаратов, оператора котельной установки, аналитика данных и повара.

Служба занятости также оказывает поддержку в открытии собственного бизнеса. Так, житель Октябрьского района Иван Пудовкин, получив субсидию по заключенному социальному контракту, занимается развитием фермерского хозяйства.

Работодателям Оренбургской области предоставляются субсидии на частичную компенсацию зарплаты при приеме на работу ветеранов боевых действий, участников СВО, уволенных с военной службы, а также членов семей погибших или умерших в ходе СВО. «Мы стараемся предоставить максимально широкий спектр возможностей для тех, кто прошел службу и вернулся домой»,— отметили в службе занятости.

Андрей Сазонов