Жительницу Димитровграда приговорили к колонии за липовую мебель

Ульяновский областной суд отказал защите в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменения приговор Елене Кичаевой, признанной районным судом виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Приговор вступил в законную силу. Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, 51-летняя индивидуальный предприниматель Елена Кичаева, заведомо зная об отсутствии у нее реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями соглашений, предлагала гражданам купить мебель, получала от них деньги по оформленным договорам купли-продажи, но мебель не поставляла.

Всего в период с апреля 2023 года по июнь 2024 года обманутыми оказались более 100 граждан, общий ущерб составил свыше 4,8 млн руб.

Суд приговорил Кичаеву к 3,5 годам колонии общего режима, а также постановил взыскать с осужденной весь причиненный ущерб.

Андрей Васильев, Ульяновск