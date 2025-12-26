Постановка целей, события будущего и технологический суверенитет

Создание системы привлечения клиентов, сферы применения новых технологий, география актуальных проектов, внедрение отечественных разработок — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-нетворкинг в тренинг-центре «Измайловский»

Фото: ТРЕНИНГ-ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВСКИЙ» Бизнес-нетворкинг в тренинг-центре «Измайловский»

Фото: ТРЕНИНГ-ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВСКИЙ»

Первым мероприятием после новогодних каникул станет Бизнес-нетворкинг в тренинг-центре «Измайловский» 11 января. Запланированы мастер-классы от маркетологов, экспертов и юристов. Будут обсуждаться методы постановки целей и реализации планов. В числе тем: «Как за два дня создать систему привлечения клиентов, которая работает годами»; «Как AI-инструменты помогут автоматизировать процессы и повысить эффективность»; «Шаги, которые можно предпринять за 48 часов для долгосрочного результата»; «Как использовать бесплатные каналы для стабильного потока клиентов». Также пройдут юридические консультации о том, как законно вести соцсети в 2026 году; как правильно собирать отзывы и контакты, чтобы избежать штрафов; как защититься от необоснованных возвратов; что считается рекламой и о чем можно говорить безопасно; как действовать, если название компании или продукта не на русском языке. Участники нетворкинга смогут рассказать о своих проектах и бизнесах.

Как отмечают организаторы XV Евразийского ивент-форума (EFEA), который пройдет с 21 по 23 января в конгрессном центре «ПетроКонгресс», «поколение "Альфа" скоро станет архитектором новой событийной реальности — они выросли во вселенной экранов и нейросетей, где все персонализировано и происходит мгновенно». Цель форума — спрогнозировать события будущего с его новыми возможностями. Мероприятие собирает профессионалов и экспертов делового туризма и регионального маркетинга. Ключевая тема — «Хроники будущего. Какими станут события еще не наступивших эпох?». Среди вопросов для обсуждения: какие мероприятия будут интересны поколению будущего; какие формы общения станут естественными; как технологии изменят восприятие информации; география новых проектов и др.

В деловой программе форума планируются выездные сессии, которые дадут возможность посмотреть на бизнес с разных ракурсов; общее собрание Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ); практические сессии в области продаж и маркетинга; дискуссии и инсайты от спикеров и экспертов рынка; общее собрание Национального конгресс-бюро (НКБ); всероссийский конкурс плакатов мероприятий — творческий конкурс среди представителей событийной отрасли.

Конференция «Нефтегазовый суверенитет» пройдет 29 января в отеле Radisson Royal Hotel St. Petersburg. Целевая аудитория — руководители, технологические эксперты и поставщики решений для нефтегазовой отрасли России. Конференция станет профессиональной площадкой для обсуждения ключевых вызовов отрасли: от формирования технологического суверенитета до внедрения отечественных разработок в добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Программа включает стратегическую сессию с отраслевыми докладами, практические дискуссии по применению новых технологий и отдельный блок для нетворкинга между заказчиками и поставщиками. В мероприятии примут участие представители самых крупных российских компаний.

Елена Федотова