«Будем вытряхивать нападающих»

Хоккеисты «Ижстали» потерпели поражение от тюменского «Рубина» в домашнем матче ВХЛ. Во время дополнительной пятиминутки «сталевары» смогли забросить шайбу в ворота гостей, однако она не была засчитана. «Рубин» одержал победу по буллитам. Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин рассказал об удручающей игре нападающих. Следующий матч состоится 26 декабря.

ХК «Ижсталь» проиграл «Рубину» из Тюмени во втором матче домашней серии в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась 24 декабря в спортивном комплексе «Олимпиец», сообщает пресс-служба «сталеваров». Матч завершился со счетом 0:1б, то есть по буллитам, в пользу «Рубина».

Ни одна из команд не смогла забросить шайбу в основное время. «Ижстали» отправила первую шайбу в ворота гостей после реализации большинства. Это случилось за 18 секунд до завершения дополнительной пятиминутки. Однако гол не был засчитан из-за высоко поднятой клюшки. В серии послематчевых бросков «Рубин» оказался сильнее.

Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин отметил, что «удручающая» игра нападающих ижевской команды в последних матчах вызывает вопросы. «Будем залазить под корку, вытряхивать нападающих, заставлять их выполнять непосредственные функции»,— сказал он.

Наставник «Рубина» Константин Фаст назвал матч непростым. Один из игроков команды получил травму. «Сейчас Доктора посмотрят, обследуют. Ребята терпели. Мы знали, что соперник после разгромного поражения будет мобилизованный, будет играть на результат, поэтому старались тоже терпеть в обороне, искать шансы в атаке»,— отметил тренер.

По данным таблицы ВХЛ на 25 декабря, «Ижсталь» остается на 10-й строчке рейтинга. «Сталевары» одержали победу в 22 матчах из 36 проведенных игр сезона 2025/2026. Всего в активе ижевского коллектива 47 очков.

Следующий матч заключительной домашней серии состоится 26 декабря в 18:30. Сталевары встретятся с «Зауральем» из Кургана. Команда занимает 17-е место в рейтинге ВХЛ.

Полина Сичинава