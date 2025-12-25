Пермский «Амкар» покинули сразу семь футболистов

ФК «Амкар-Пермь» в связи с окончанием срока контрактов покидают семь игроков, сообщает пресс-служба клуба. Это Кирилл Мырзаков, Никита Колесов, Джамал Дибиргаджиев, Ислам Жилов, Матвей Кожин, Максим Айсин и Анатолий Бубнов.

Кирилл Мырзаков и Джамал Дибиргаджиев за пермскую команду провели по 40 матчей, остальные меньше.

«Конечно, всегда жаль расставаться с игроками. Многие уже стали родными и любимцами публики. У каждого есть свои причины: кого-то не устроили условия нового контракта, кто-то решил перейти в другой клуб, кто-то не смог показать свои сильные качества. Но это футбол, такое всегда было и будет,— прокомментировал ситуацию президент ФК «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов. По его словам, сейчас клуб ведет работу по продлению контрактов, а также подписанию новых игроков. Он отметил, что уже заключен ряд соглашений с новичками, о которых клуб объявит в начале январских сборов, после прохождения всех необходимых процедур.

Напомним, ранее контракты с пермским клубом продлили Денис Чушъялов, Евгений Тюкалов и Андрей Придюк.