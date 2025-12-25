Количество сделок по ипотеке в Новосибирской области снизилось на 11%

Число ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках жилья Новосибирской области с января по ноябрь 2025 года оказалось на 11% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольший спад пришелся на весенний период — май и июнь, рост отмечен в ноябре, сообщила руководитель управления Росреестра по региону Светлана Рягузова.

«Динамика приобретения строящегося жилья была нестабильная по году», — добавила глава ведомства. Доля ипотечных сделок на первичном рынке достигла 76% (в прошлом году 68%), на вторичном — 93% (ранее 97%).

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке Новосибирской области по договорам купли-продажи составила 88 тыс. руб., что на 9,5% выше цены в аналогичный период прошлого года. В сравнении с 2023 годом цены выросли на 18%.

По данным министерства строительства Новосибирской области, планируемый объем ввода жилья в 2025 году составляет 2,1 млн кв. м, в 2024 году в регионе введено в эксплуатацию 2,63 млн кв. м жилья.

Лолита Белова