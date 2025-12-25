При перестрелке на таджикско-афганской границе погибли пять человек

На границе Таджикистана с Афганистаном произошло вооруженное столкновение. В результате погибли пять человек, в том числе два таджикских пограничника.

По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, поздно вечером 23 декабря «трое членов террористической организации» из Афганистана пересекли границу и попали на территорию республики. Ведомство утверждает, что трое человек планировали совершить нападение на пограничников.

«В результате проведения боевой операции все трое террористов были нейтрализованы. С места происшествия изъяты 3 единицы огнестрельного оружия марки М-16 и автомат Калашникова, 3 пистолета иностранного производства с глушителями, 10 ручных гранат, один прибор ночного видения, взрывчатые вещества, а также другая амуниция и военное снаряжение»,— говорится в сообщении ГКНБ Таджикистана.

Как утверждается, за последний месяц это третий случай вооруженного нападения и незаконного пересечения государственной границы с территории Афганистана, в результате которого погибают мирные граждане и военнослужащие.

«Указанные факты наглядно показывают, что правительство ''Талибан'' проявляет неспособность, серьезную и повторяющуюся безответственность при выполнении международных обязательств и неоднократных обещаний по обеспечению безопасности и стабильности на государственной границе с Республикой Таджикистан, а также в борьбе с членами террористических организаций»,— заявили в ГКНБ.

Лусине Баласян