Начальника отдела МЧС по Башкирии обвиняют в мошенничестве
Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отдела Главного управления МЧС России по Башкирии Александра Князева, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, с января по апрель 2024 года начальник отдела, вернувшись из служебной командировки, представил в бухгалтерию фиктивные документы о трате средств на проживание на сумму около 200 тыс. руб. При этом жилье ему предоставили безвозмездно.
Обвиняемый частично признал вину. Для возмещения причиненного ущерба на его автомобиль наложили арест.