Начальника отдела МЧС по Башкирии обвиняют в мошенничестве

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отдела Главного управления МЧС России по Башкирии Александра Князева, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, с января по апрель 2024 года начальник отдела, вернувшись из служебной командировки, представил в бухгалтерию фиктивные документы о трате средств на проживание на сумму около 200 тыс. руб. При этом жилье ему предоставили безвозмездно.

Обвиняемый частично признал вину. Для возмещения причиненного ущерба на его автомобиль наложили арест.

Майя Иванова