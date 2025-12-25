Выручка пермских девелоперов увеличилась на 16% за год
В Перми выручка застройщиков жилья за январь — ноябрь 2025 года составила 54 млрд руб. Этот показатель на 16,39% выше аналогичного периода прошлого года (46,4 млрд руб.). Об этом сообщают аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В целом в России за 11 месяцев текущего года выручка девелоперов составила 4,8 трлн руб., что на 7% выше результатов прошлого года. Наиболее высокий рост отмечен в Нижнем Новгороде (+35,05%, до 54,6 млрд руб.). Отрицательный результат продемонстрировали застройщики Красноярска (–17,66%, до 33,7 млрд руб.), Краснодара (–17,41%, до 127,8 млрд руб.), Уфы (–8,33%, до 62,2 млрд руб.) и еще ряд городов-миллионников. Наибольший объем выручки зафиксирован в Москве (1,7 трлн руб., рост на 16,64%).