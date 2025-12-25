Жительница Сибая собирала пожертвования для экстремистской организации

Жительнице Сибая объявлено предостережение о недопустимости финансирования экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2022 году 49-летняя горожанка вступила в онлайн-группу, распространяющую информацию о международном общественном движении «АллатРа» (Верховный суд РФ признал «АллатРа» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России). В процессе взаимодействия с представителями движения она организовала сбор пожертвований и установила рекламный баннер с призывом к вступлению в организацию.

Кроме того, женщина закупала газеты, визитки, открытки и сувенирную продукцию с символикой движения, распространяя ее среди жителей поселка Аркаим.

Олег Вахитов