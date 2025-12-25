В Санкт-Петербурге предупредили о перебоях с мобильным интернетом в Новый год

В Санкт-Петербурге возможны перебои с мобильным интернетом в новогоднюю ночь, сообщил начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин.

«Возможно, что будут, скажем так, ограничения по сети "Интернет", мобильная связь будет работать»,— рассказал господин Равин (цитата по ТАСС). По его словам, это связано с перегрузкой сотовых сетей во время массового скопления людей в одном месте.

В начале декабря губернатор города Александр Беглов сообщал, что в новогодние праздники для петербуржцев и гостей культурной столицы подготовлено порядка 300 массовых мероприятий. Он уточнил, что в прошлом году в Санкт-Петербург на новогодние каникулы приехали более 1,2 млн туристов. Также господин Беглов распорядился усилить антитеррористическую защищенность в городе на фоне предстоящих праздников.