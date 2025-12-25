Контракт на строительство интерната в Арзамасе заключили за 1,12 млрд рублей

Госучреждение «Нижегородстройзаказчик» заключило контракт на проектирование и строительство корпусов ГБУ «Арзамасский дом-интернат» с АО СЗ НО «Дирекция по строительству». Контракт заключен по начальной цене — 1,12 млрд руб., указано на сайте госзакупок.

Принадлежащая региону «Дирекция по строительству» стала единственным участником конкурса на проведение работ.

Построить новые здания необходимо на территории существующего интерната для престарелых и инвалидов в деревне Макарьевка. Комплекс будет состоять из жилого и административно-бытового корпусов. Завершить строительство нужно к 1 ноября 2029 года.

Жилой корпус должен быть рассчитан на 200 мест, включая 30 одноместных комнат типа «комфорт». В административно-бытовом корпусе в том числе предусмотрены спортзал, сухая сауна, соляная пещера, актовый зал, компьютерный класс, библиотека и зал виртуальной реальности.

Галина Шамберина