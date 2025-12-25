В Саратове более 500 жилых домов остались без отопления и горячей воды
В Саратове более 85 тыс. человек остались без тепла и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ-5. По данным прокуратуры региона, отключение коснулось жителей 573 домов и 44 объектов в Ленинском, Кировском и Фрунзенском районах города.
В более 500 домов Саратова отключено отопление из-за аварии на ТЭЦ-5
Фото: Нина Шевченко
Авария произошла сегодня, 10:00 (09:00 мск). Специалисты компании «Т Плюс» работают над устранением последствий аварии и восстановлением подачи ресурсов.
На месте происшествия находится представитель прокуратуры Ленинского района. Ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и рассмотрит вопрос о компенсации абонентам за период отключения услуг.