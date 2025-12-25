«Страховка на пальце»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие возможности стали доступны для владельцев гаджета.

«Сбер» выпустил обновление для своего умного кольца. Разработчики добавили поддержку индивидуального режима сна, возможность экспортировать данные и медицинскую страховку от профильного сервиса компании длительностью один год с момента регистрации. Звучит довольно тривиально: добавили экспорт отчетов для врачей, прикрутили бесплатную страховку и углубили интеграцию с нейросетью. Но если взглянуть на решение в локальном контексте, то становится заметна смена привычной парадигмы носимой электроники, в частности, рынка умных колец. Последний для отечественного пользователя поляризован. С одной стороны, есть устройства вроде Oura Ring с передовыми сенсорами. Правда, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями, нужны обряды по оплате подписки в иностранной валюте. Также есть варианты типа Samsung Galaxy Ring. Крепкая альтернатива, но это классическая «вещь в себе». Гаджет замкнут на экосистему бренда. В целом большинство производителей умных колец предлагают доступ к системе рекомендаций и инфографике в мобильном приложении.

Со страховым продуктом фитнес-трекер «Сбера» обрел функцию некоего терминала доступа к сторонним услугам. Также приятным вектором можно признать отсутствие подписки (пока) и безвозмездности страховки. Весомый аргумент для потенциальных обладателей кольца: им предлагают не просто гаджет-аксессуар, а инструмент снижения финансовых рисков, связанных с внезапными травмами. Вообще глобальная проблема любой носимой электроники — тотальная или почти полная оторванность от реальной медицины. Реальный опыт показывает, что, допустим, кардиолог, конечно, может изучить показатели пульса с ваших умных часов, браслета или кольца. Но чтобы поставить диагноз и назначить лечение, специалист все равно заставит носить холтер.

Обновление кольца «Сбера» — это попытка, пусть на родственном сервисе, но все же построить надежный мостик между носимой электроникой и медицинскими кабинетами. К сожалению, владельцам iPhone приходится пользоваться приложением умного кольца в режиме теста. А это специфические ритуалы по установке и периодической замене программы. В этой части юзабилити умного кольца вышло из чата.

Александр Леви