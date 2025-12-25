В Каменске-Шахтинском продают железнодорожную больницу за 12,8 млн рублей

В Каменске-Шахтинском на торги выставлен бывший железнодорожный больничный комплекс. Продавцом выступает Северо-Кавказская железная дорога. Об этом сообщил «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на данные пресс-службы электронной площадки «РТС-тендер».

Лот расположен в микрорайоне Лиховском, включает главный больничный корпус площадью 6,7 тыс. кв. м, вспомогательные строения и земельный участок размером 39,5 тыс. кв. м. Начальная цена составляет 12,8 млн рублей.

Отмечается, что больница, введенная в эксплуатацию в 1983 году, была закрыта в марте 2012 года из-за банкротства. Впоследствии здесь появилась поликлиника № 4 «РЖД-Медицины».

Прием заявок на участие в аукционе завершается 13 февраля 2026 года. Торги запланированы на 24 февраля.

Наталья Белоштейн