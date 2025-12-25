Ученика московской школы отчислят после оскорбления педагога

Оскорблявшего педагога ученика московской школы №1158 отчислят по заявлению его родителей, сообщила директор Татьяна Киркова. На опубликованном РЕН ТВ видео школьник матерился во время урока и угрожал учителю увольнением.

По словам директора, педагог не стал жаловаться на ученика. Руководство школы узнало об инциденте от родительского комитета и других учителей вечером 24 декабря. После этого началась внутренняя проверка, школа передала информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы. Сегодня утром родителей подростка вызвали в школу, они написали заявление о его отчислении.

«Школа занимает принципиальную позицию: оскорбления педагогов и агрессия недопустимы и не должны оставаться без последствий»,— сказала ТАСС Татьяна Киркова. По ее словам, учитель, которого оскорбил школьник, имеет почти 40 лет опыта преподавания. «Коллеги и ученики отзываются о нем с теплом и уважением как об интеллигентном и профессиональном педагоге»,— добавила директор школы.