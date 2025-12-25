В Пензе чиновник Россельхознадзора уговорил фермера на взятку и получил срок

Начальнику отдела территориального управления Россельхознадзора в Пензе вынесен приговор за получение взятки в значительном размере путем вымогательства (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Фото: Россельхознадзор по Мордовии и Пензенской области

Андрей Мосолов признан виновным приговором Железнодорожного суда Пензы. Приговор огласил судья Евгений Канцеров.

Согласно данным с сайта межрегионального управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Андрей Мосолов является начальником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства. Он имеет чин советника государственной гражданской службы РФ первого класса, а также целый перечень государственных наград, включая грамоты от министерств сельского хозяйства Пензенской области и Российской Федерации.

Следствие установило, что в период с декабря 2024 года по январь 2025 года Андрей Мосолов требовал от главы крестьянско-фермерского хозяйства деньги за «общее покровительство». Он угрожал фермеру использовать свои должностные полномочия для препятствования деятельности хозяйства, если тот ему откажет. В конце января 2025 года глава КФХ передал начальнику отдела взятку в 50 тыс. руб.

Согласно приговору, чиновнику назначено семь лет колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с государственным контролем в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства пять лет. Сумма взятки конфискована в пользу государства. Решение суда еще не вступило в законную силу.

По данным «Ъ», в приговоре среди перечня наказаний награды Андрея Мосолова не упоминаются. Прокуратура Пензенской области изучает законность приговора, сообщили в ведомстве. Андрей Мосолов вину не признает.

Нина Шевченко