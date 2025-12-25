Уфимская сеть кофеен «Мама варит кофе» собирается открыть точку в Казани

Сеть «Мама варит кофе» (МВК, юрлицо — ООО «Мама варит кофе»), владеющая 32 кофейнями в Уфе, откроет первую локацию в Казани. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Первое заведение в Татарстане сеть планирует открыть в центре Казани на Баумана, 27 (в доходном доме купца Маркова). В МВК сообщали, что кофейня должна была начать работу еще прошедшим летом, но из-за того, что «процессы затянулись», открытие отложено на конец года.

Кроме уфимских заведений, МВК владеет кофейнями в Стерлитамаке и Октябрьском. В августе 2024 года открылось первое заведение в Москве на Покровке, 8. В конце мая 2025 года в столице заработала вторая локация на Стремянном переулке, 2.

ООО «Мама варит кофе» зарегистрировано в 2023 году в Туймазах, основатель сети — Аман Гилаев. Соучредителем компании, по данным Rusprofile, является Рита Гилаева. В прошлом году выручка МВК составила 16,9 млн руб., убытки — 4,3 млн руб.

Идэль Гумеров