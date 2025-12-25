Краевое минимущество приняло решение о реализации КРТ в Балатово

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ о принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайоне Балатово в Индустриальном районе. Территория для инновации ограничена улицами Нефтяников, Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Качалова, Одоевского и Комбайнеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно проекту, будет заключено два договора с девелоперами, которые будут определены в результате торгов. В обязательства застройщиков войдет создание нового жилья, ремонт улично-дорожной сети, строительство детского сада и здания для образовательного учреждения. Аукцион будет проведен в начале 2026 года. Максимальный срок реализации КРТ составит десять лет с момента подписания договора.

Согласно документу, опубликованному на сайте краевого минимущества, взамен объектов, подлежащих сносу, на территории появятся здание детсада вместимостью 350 мест, спортивное сооружение не менее 256,2 кв. м, а также здание для КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение “Уральское подворье”» площадью не менее 967,5 кв. м.

О новом проекте КРТ вдоль улиц Мира и Нефтяников стало известно в октябре этого года. Сейчас планируемые к реновации участки застроены преимущественно двухэтажными домами.