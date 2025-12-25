Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как человечество меняло подход к гигиене полости рта.

Измельчить в пыль бычьи копыта, жженую яичную скорлупу и пемзу, и все смешать. Таким порошком, неприятным на вкус и царапающим десны, чистили зубы древние египтяне 5000 лет назад. С тех пор люди пребывали в уверенности, что ухаживать за зубами должно быть больно и противно. Греки толкли устричные раковины, жители средневековой Европы очищали зубы толченым мелом и солью, а суровые британцы в XVIII веке — глиняной и фарфоровой крошкой. К счастью, XIX век смягчил нравы: каменную крошку заменила сода, мыльная добавка обеспечила очищающий эффект, порошок начали красиво подкрашивать кармином и ароматизировать цветами. В середине века зубной порошок смешали с глицерином, получив уже почти современную пасту. А в 1892-м дантист Вашингтон Шеффилд придумал тюбик, и ухаживать за зубами стало легко и приятно. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее.

