Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает истории немца Мануэля Махата и итальянца Эугенио Монти.

Помочь сопернику остаться в борьбе за медаль — с таким благородством мир спорта сталкивается очень редко. И далеко не всегда эти поступки могут оценить чиновники из национальных федераций. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году с немецким бобслеистом Мануэлем Махатом случилась неприятная история. Он не смог пройти квалификацию и не был допущен к борьбе за медали. Тогда немец решил помочь коллеге по цеху Александру Зубкову. Он отдал россиянину свои полозья от боба. Тот завоевал золото, а немецкий спортсмен попал в серьезный переплет. Дело в том, что полозья, на которых россиянин выиграл Олимпиаду, немецкая федерация специально заказывала в Швейцарии и заплатила за это серьезные деньги. Пресса на родине назвала Махата предателем, а федерация не только оштрафовала его на €5 тыс., но и отстранила от участия в любых соревнованиях сроком на один год. Поверить в то, что Мануэль действовал исключительно из благородных побуждений, в Германии отказывались.

Хотя в истории бобслея такое уже случалось. Итальянец Эугенио Монти на Олимпийских играх в Инсбруке помог соперникам и не один раз. Сначала в соревнованиях двоек он отдал британцам необходимую деталь, и дуэт Энтони Нэша и Робина Диксона взял золото. А потом в состязании четверок помог канадской команде, которая перед решающим заездом повредила ось боба, и Монти уговорил собственных техников ее отремонтировать. Канадцы победили, а итальянец снова остался лишь третьим. Но за эти поступки Монти стал первым обладателем премии Пьера де Кубертена, которую вручают за проявление истинного духа спорта. Такой вот парадокс. В 1964 году за благородство давали медали, а в 2014-м за то же самое оштрафовали и назвали предателем.

Владимир Осипов