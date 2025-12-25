Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, почему многие бизнесмены предпочитают вставать рано утром.

Они встают в пять утра, пьют лимонную воду и медитируют в строго отведенные время, — так рассказывают американские СМИ о ритуалах бизнесменов и секретах, которые порождают успешный успех. Например, 28-летний инвестор в сфере технологий Брэдфорд Джонс начинает свое утро около пяти, чтобы позаниматься спортом, сходить в сауну, почитать Библию и поразмышлять, сделав парочку записей в дневнике. Его ровесник — инфлюенсер Алекс Николл пользуется высокотехнологичным будильником. В функции часов входит имитация восхода солнца и успокаивающие звуки для счастливого пробуждения.

В 2020-м в одном из своих интервью о «магии пяти утра» рассказывал и Илон Маск. Первые 30 минут он ежедневно посвящал своим проектам, после — тренировке и чтению. В 2018-м в письме своим коллегам он отмечал, что утро — это единственное время, когда мозг может быть свободным от шума. А вот глава Amazon Джефф Безос делился с Wall Street Journal, что не любит будильники, а выбирает естественное пробуждение и сложные завтраки.

У гендиректора Apple Тима Кука — ранние подъемы даже по выходным. Первый пункт в списке рутины — проверить рабочую почту и ответить на письма. После — спортзал, кофе и вся остальная жизнь. Перечень финансово успешных людей, которые просыпаются раньше остального мира можно продолжать и продолжать… Но зачем? Ведь привычка не гарантирует богатство.

Анна Кулецкая